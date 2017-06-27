Повстанцы в Колумбии официально завершают сдачу оружия

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) началась во вторник в городе Месетас департамента Мета.

Церемония транслируется на сайте администрации президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который присутствует в Месетасе.

Повстанцы представлены их лидером Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.

Накануне миссия ООН в Колумбии сообщила, что на финальной стадии сдачи вооружений было собрано более 7,1 тысячи стволов оружия индивидуального использования.