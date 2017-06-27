В Афинах пройдет акция в защиту георгиевской ленточки

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Жители Афин в четверг, 29 июня, проведут акцию "Руки прочь от символов Великой Победы".

Участники демонстрации выйдут на площадь перед министерством иностранных дел Греции с георгиевскими ленточками и плакатами с требованием прекратить поддержку киевских властей.

Организатором мероприятия выступил сопредседатель греческого движения "Бессмертный полк" Андреас Зафирис.

Устроители акции подчеркивают, что запрет георгиевской ленты на Украине воспринимают как попытку осквернить память о сражавшихся во Второй мировой войне европейцах, в том числе греках.

Президент Украины Петр Порошенко 12 июня подписал закон о запрете символа Победы в Великой Отечественной войне — георгиевской ленточки. За ее "публичную демонстрацию" на Украине предусмотрены санкции от штрафов до административных арестов. Ранее Киев запретил также Знамя Победы, поскольку из-за изображенных на нем серпа, молота и пятиконечной звезды оно подпадает под так называемый закон о декоммунизации.