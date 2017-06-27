Сайт правительства Украины возобновил работу после хакерской атаки

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Сайт кабинета министров Украины возобновил работу после хакерской атаки, деятельность по пресечению распространения вируса и преодолению последствий кибератак продолжается, сообщил во вторник премьер Владимир Гройсман.

"Только что правительственный портал возобновил работу. Это первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодоления последствий кибератак", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.