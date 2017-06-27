Вымогатель Petya: украинские компании подверглись массированной кибератаке

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинские госорганы, государственные и коммерческие компании, аэропорты и СМИ во вторник подверглись массированной кибератаке. Однако, по словам премьера Украины Владимира Гройсмана, важные системы инфраструктуры не пострадали.

В целом департамент киберполиции Украины получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений. Сообщения поступают как из Киева, так и из регионов.

В компании Group-IB в свою очередь сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00.

По словам руководителя международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран".

Банки и госкомпании

Во вторник Ощадбанк ограничил ряд предоставляемых клиентам услуг, поскольку некоторые банки подверглись хакерской атаке.

Перед этим Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

Кроме того, хакерским атакам подверглась госкомпания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

В результате атаки у "Укрэнерго" возникли проблемы с компьютерами. Вместе с тем, по заверениям представителей компании, на стабильности работы энергосистемы это никак не отразилось.

В "Киевэнерго" заявили, что контакт-центр и центры обслуживания клиентов компании работают в ограниченном режиме из-за кибератаки.

Метро и аэропорты

Из-за хакерской атаки на украинские банки стало невозможно оплатить проезд в киевском метро банковскими картами. Однако в пресс-службе метрополитена заверили, что это никак не отразилось на пассажирах.

"Нет никаких очередей, потому что у нас есть наша бесконтактная карта (для проезда в метро — ред.), есть возможность оплатить разовую поездку. У нас по банковской карте работает только один турникет на каждой станции", — сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

В международном аэропорту "Борисполь", расположенном под Киевом, предупредили, что из-за хакерской атаки возможны задержки рейсов, также на сайте аэропорта не работает онлайн-табло.

Международный аэропорт "Киев" работает в штатном режиме, несмотря на хакерские атаки. В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт принял профилактические меры, задержек рейсов не будет.

Компании и СМИ

Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки. В то же время компания продолжает оказывать услуги доступа в интернет и телефонии.

Кроме того, в компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили РИА Новости, что атаке вируса-вымогателя Petya на Украине подверглись компании "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система", Mondelez International, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA, а также магазины "Ашан" и украинские операторы — "Киевстар" и LifeCell.

Украинский "24 канал" также прекратил телевещание из-за атаки хакеров. В настоящее время на канале транслируется только заставка. На сайте "24 канала" сообщили, что пострадали ресурсы украинского медиахолдинга "Люкс". Как отмечается, атаке подверглись редакции медиахолдинга в Киеве и Львове. Специалисты пытаются восстановить работу медиаресурсов.

Власти Украины заверили, что работники Государственной службы спецсвязи и других органов работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку, и в ближайшее время обнародуют инструкции. Вместе с тем пользователям рекомендуют выключить компьютеры.

Киев обвинил в атаке Россию

В МВД Украины обвинили в атаках Россию, однако не привели никаких доказательств.

"В том, что за этими проказами (хакерские атаки — ред.) стоить РФ, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны", — заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

При этом серверы российских компаний во вторник также подверглись мощной хакерской атаке.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.