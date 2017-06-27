Депутат Рады обвинил российские спецслужбы в смерти украинского разведчика

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко утверждает, что к гибели сотрудника главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала якобы причастны спецслужбы РФ.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.

Ранее Шкиряк обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись украинские банки и госкомпании, при этом не привел никаких доказательств.

Также Шкиряк ранее обвинил российские спецслужбы в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. При этом в Госдуме РФ заявили, что убийство Вороненкова — это провокация украинских спецслужб. Также Шкиряк обвинил Россию в убийстве журналиста Павла Шеремета.