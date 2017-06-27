США причислили Россию и КНР к странам с острыми проблемами с работорговлей

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США включил Россию и Китай в список стран, не выполняющих минимальные требования по борьбе с работорговлей, говорится в опубликованном во вторник традиционном докладе американского внешнеполитического ведомства.

В доклад включены 187 стран, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016 по 31марта 2017. Россия и Китай включены в третью, самую последнюю группу из 23 стран.

По мнению США, их власти "не выполняют минимальные стандарты в соответствии с (американским) законом о защите жертв работорговле и не предпринимают шагов в данном направлении".

Россия уже несколько лет находится в данной группе. Китай ранее в нее не включался.

Согласно правилам, пребывание в данной группе теоретически может повлечь за собой санкции со стороны США. На практике же в связи с данным докладом Вашингтон никогда не применял их в отношении Москвы.

Также в третью группу на этот раз включены, в частности, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.