Слуцкий: ПАСЕ превращается в площадку для мелочного сведения счетов

СТРАСБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что принятие поправок в регламент, позволяющих запустить процесс отстранения главы ПАСЕ Педро Аграмунта, являются примером двойных стандартов, а ассамблея превращается в площадку для мелочного сведения счетов.

Во вторник ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, меняющую регламент организации. Весной парламентарии выразили Аграмунту вотум недоверия из-за его визита в Сирию, но тогда не смогли отстранить его от должности, поскольку этого не позволял регламент Ассамблеи: покинуть свой пост Аграмунт мог только добровольно.

"Решение о принятии поправок в регламент ПАСЕ о процедуре отстранения ее председателя противоречит духу парламентаризма и является жесточайшем проявлением двойных стандартов. ПАСЕ, как всегда, идет на поводу у русофобского меньшинства, тем самым загоняя себя же в тупик", — сказал Слуцкий РИА Новости.

"Сама по себе идея импичмента — это осознанная травля действующего главы Ассамблеи Педро Аграмунта за его мужественный и благородный поступок",- добавил депутат Госдумы, отметивший, что Аграмунт "не побоялся посетить Сирию и своими глазами увидеть, что же на самом деле там происходит".

По словам Слуцкого, посещение Сирии "было крайне важно для человека, стоящего во главе Парламентской ассамблеи Совета Европы – организации, основной целью которой является защита прав человека".

"Однако Аграмунту не могут простить даже не сам факт такой поездки, а то, что он был в Сирии вместе с российскими депутатами. И именно поэтому он теперь подвергается нападкам. Все это, мягко говоря, не способствует укреплению авторитету ПАСЕ, которая превращается в площадку для мелочного сведения счетов", — заключил он.