Иракская армия освободила от боевиков ИГ* еще один район Мосула

Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в Мосуле. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в Мосуле. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства"* района аль-Машахда в городе Мосул.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.

"Шестнадцатая пехотная дивизия освободила район аль-Машахда в старом городе Мосула и подняла флаг Ирака над его зданиями", — сообщается в заявлении пресс-службы ВС Ирака, опубликованном в Facebook.

В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.

Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.

* Террористическая организация, запрещенная в России