Иракская армия освободила от боевиков ИГ* еще один район Мосула

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства"* района аль-Машахда в городе Мосул.
Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.
"Шестнадцатая пехотная дивизия освободила район аль-Машахда в старом городе Мосула и подняла флаг Ирака над его зданиями", — сообщается в заявлении пресс-службы ВС Ирака, опубликованном в Facebook.
В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.
Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.
* Террористическая организация, запрещенная в России