В украинскую киберполицию поступило более 20 сообщений о хакерских атаках

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Департамент киберполиции получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Эти сообщения как от государственных, так и частных учреждений…. Аналогичные сообщения поступают и в региональные представительства департамента киберполиции. Сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются", — написал Тракало на своей странице в Facebook

По его словам, после получения таких сообщений на место выезжают специалисты департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий.

Вице-премьер Украины Павел Розенко во вторник заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине. О хакерской атаке также сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке заявила и крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.

В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили РИА Новости, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.