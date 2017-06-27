Помощник Трампа заявил, что США открыты к диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и Россия в ближайшее время проведут работу над определением областей для дальнейшего сотрудничества, заявил специальный помощник президента США, старший директор по вооружениям Совета национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд.

"Мы открыты к диалогу по вопросам, которые представляют взаимный интерес", — сказал Форд, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Москвы о "дорожной карте" по КНДР.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее заявил в интервью РИА Новости, что Москва разработала "дорожную карту" решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами.

Форд добавил, что Россия и США работают, чтобы "определить области" для дальнейшего сотрудничества. "Мы будем работать с ними (с РФ — ред.) в ближайшем будущем над такого рода вопросами в целом", — отметил он.