В МИД Украины заявили, что Россия пытается восстановить Советский Союз

ВЕНА, 27 июн — РИА Новости. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что Россия хочет восстановить СССР.

Выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности в Вене, украинский дипломат обвинил Москву в попытке "подорвать украинскую государственность".

"Возможно, эти попытки объясняются желанием восстановить Советский Союз, и такого рода тенденция являет собой серьёзную угрозу, которая нависла над европейской архитектурой безопасности", — считает Макеев.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.