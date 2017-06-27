Египетские ВВС уничтожили 12 внедорожников с оружием на границе с Ливией

КАИР, 27 июн — РИА Новости. Египетские военные самолеты уничтожили 12 внедорожников с оружием и взрывчатыми веществами, пытавшихся попасть на территорию Египта со стороны Ливии, заявила во вторник армия Египта.

По данным официального представителя армии, "попытка прохода границы была предпринята для того, чтобы нанести урон национальной безопасности Египта и помешать ее курсу развития".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.