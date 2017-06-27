"ЕС проводит скверную политику": Восточная Европа поссорилась с Западной

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Чехия, Словакия — повышают тон в разговоре с властями Евросоюза. В интервью с РИА Новости бывший премьер Словакии Ян Чарногурский рассказал, что его страну "принуждают к приему беженцев", лишая возможности "самостоятельно решать этот вопрос". По мнению политика, поток мигрантов в Западную Европу вызван давлением, которое Париж и Берлин оказывают на Сирию посредством санкций. "Люди не могут выжить у себя на родине из-за экономических причин, они едут в ЕС, а принимать их заставляют нас", — сетует Чарногурский.

Забирать беженцев из-под палки

Конфликт между государствами Восточной Европы и Брюсселем обострился 13 июня, когда Еврокомиссия начала процедуру введения санкций против стран, отказывающихся принимать беженцев с Ближнего Востока. В фокусе еврочиновников три государства — Польша, Венгрия и Чехия, обвиняемые в нарушении европейского соглашения от 2015 года. Вместе они должны были принять 11 тысяч мигрантов. Но в итоге Чехия "приютила" только 12 человек, а Варшава и Будапешт не приняли ни одного беженца.

Как утверждает европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос, в Восточную Европу должны были направиться только переселенцы, "прошедшие тщательную проверку": такие, у которых "личности установлены и взяты отпечатки пальцев", и потому они не представляют опасности для стран-хозяев. "Только три страны не выполняют законных своих обязанностей по приему мигрантов", — считает Аврамопулос. В Восточной Европе иной подход к этому вопросу. Польша, Венгрия и Чехия уверены, что размещение переселенцев не получило одобрения общественного мнения этих стран. Это означает: подчиняться Брюсселю в такой ситуации — все равно что поступаться своим суверенитетом.

Столкновение двух подходов приводит к юридической коллизии. "Единожды принятые решения становятся законом, обязательным к исполнению — даже для тех, кто голосовал против", — заявил в июне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Премьер Орбан ссылается на опросы общественного мнения и результаты референдума 2016 года о приеме мигрантов (92% против, явка 44%), настаивая, что Венгрия не может быть связана с коллективным решением Евросоюза.

Зачем Франция свергла Каддафи

"Проблема в том, — продолжает в разговоре с РИА Новости Чарногурский, — что страны ЕС проводят скверную политику на Ближнем Востоке. Возьмем Ливию. На сегодняшний день основной поток мигрантов идет в Евросоюз через эту страну. Но именно Франция в 2011 году без мандата ООН свергла стабильное ливийское правительство, спровоцировав рост миграции. Пусть в таком случае именно она и несет ответственность, а не мы!"

Чарногурский говорит и о том, что расхождения идут дальше, чем можно представить, а восточноевропейские государства предпочли бы иной порядок отбора мигрантов. "Два года назад наш нынешний премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия готова принимать только христиан с Ближнего Востока. Ведь общество Словакии — христианское. Именно христиане могли бы легче адаптироваться в нем. Сегодня об этом больше официально не говорится. Но я бы не исключал, что мы вернемся к этой позиции. Вот что важно: из числа христиан Ближнего Востока в Европе не вышло ни одного террориста".

Польские политики (большинство населения страны — верующие) комментируют религиозную тему даже более резко. Министр внутренних дел Мариус Блащак заявил, что маленькие общины мусульман в странах ЕС выросли, благодаря миграции. "Вспомним, что нынешние многолюдные исламские общины в ЕС начались с совсем небольшого числа первых приехавших", — намекают на конфессиональный отбор в Варшаве.

Спор двух Европ решит суд

В надежде избежать введения санкций (по оценкам экспертов, речь идет о затяжном процессе, который растянется на годы) восточноевропейцы пробуют оспорить принудительный характер размещения беженцев в Европейском суде в Люксембурге. Первое предварительное решение будет вынесено уже в конце июля: о своей позиции объявит генеральный прокурор. В ожидании новостей из суда Чехия готовится к выборам, что заставляет местных политиков быть жестче к мигрантам, чем в другое время.

"Это действительно так, — подтвердил в интервью Sputnik-Чехия чешский политолог Ян Миклас. — Чешская социал-демократическая партия, главная в настоящее время, но слабеющая партия, знает, что если она будет выступать за принятие беженцев, то таким образом еще сильнее усугубит свои и без того падающие позиции. С другой стороны, набирающая обороты партия ANO и ее лидер Андрей Бабиш ни за что не станут подрывать свой возможный успех на предстоящих парламентских выборах, соглашаясь с принятием беженцев. Правящие политики, будучи в курсе популярности антимигрантских настроений, таким образом перед своими избирателями выступаю как герои, защищающие "национальные интересы" перед ЕС. На самом же деле они работают прежде всего на свои интересы, и кризис с беженцами — удачный предлог, помогающий поддержать свое положение и отвлечь внимание от реальных проблем внутри страны и за ее пределами".