США
27.0627 июня17:21МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"ЕС проводит скверную политику": Восточная Европа поссорилась с Западной

17:1127.06.2017
(обновлено: 17:21 27.06.2017)
01420
© AFP 2017 / Laszlo LauferВенгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с ХорватиейВенгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией
© AFP 2017 / Laszlo Laufer

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Чехия, Словакия — повышают тон в разговоре с властями Евросоюза. В интервью с РИА Новости бывший премьер Словакии Ян Чарногурский рассказал, что его страну "принуждают к приему беженцев", лишая возможности "самостоятельно решать этот вопрос". По мнению политика, поток мигрантов в Западную Европу вызван давлением, которое Париж и Берлин оказывают на Сирию посредством санкций. "Люди не могут выжить у себя на родине из-за экономических причин, они едут в ЕС, а принимать их заставляют нас", — сетует Чарногурский.

© РИА Новости / Александар ДжоровичПерейти в фотобанкБеженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границе
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Беженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границе

Забирать беженцев из-под палки

Встреча глав стран Вышеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
Укрощение строптивых: как Бенилюксу не удалось урезонить Вишеград
Конфликт между государствами Восточной Европы и Брюсселем обострился 13 июня, когда Еврокомиссия начала процедуру введения санкций против стран, отказывающихся принимать беженцев с Ближнего Востока. В фокусе еврочиновников три государства — Польша, Венгрия и Чехия, обвиняемые в нарушении европейского соглашения от 2015 года. Вместе они должны были принять 11 тысяч мигрантов. Но в итоге Чехия "приютила" только 12 человек, а Варшава и Будапешт не приняли ни одного беженца.

Как утверждает европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос, в Восточную Европу должны были направиться только переселенцы, "прошедшие тщательную проверку": такие, у которых "личности установлены и взяты отпечатки пальцев", и потому они не представляют опасности для стран-хозяев. "Только три страны не выполняют законных своих обязанностей по приему мигрантов", — считает Аврамопулос. В Восточной Европе иной подход к этому вопросу. Польша, Венгрия и Чехия уверены, что размещение переселенцев не получило одобрения общественного мнения этих стран. Это означает: подчиняться Брюсселю в такой ситуации — все равно что поступаться своим суверенитетом.

Столкновение двух подходов приводит к юридической коллизии. "Единожды принятые решения становятся законом, обязательным к исполнению — даже для тех, кто голосовал против", — заявил в июне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Премьер Орбан ссылается на опросы общественного мнения и результаты референдума 2016 года о приеме мигрантов (92% против, явка 44%), настаивая, что Венгрия не может быть связана с коллективным решением Евросоюза.

Зачем Франция свергла Каддафи

Цветы на месте теракта у здания парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Мигранты в ислам: бывшие европейские христиане присоединяются к джихадистам
"Проблема в том, — продолжает в разговоре с РИА Новости Чарногурский, — что страны ЕС проводят скверную политику на Ближнем Востоке. Возьмем Ливию. На сегодняшний день основной поток мигрантов идет в Евросоюз через эту страну. Но именно Франция в 2011 году без мандата ООН свергла стабильное ливийское правительство, спровоцировав рост миграции. Пусть в таком случае именно она и несет ответственность, а не мы!"

Чарногурский говорит и о том, что расхождения идут дальше, чем можно представить, а восточноевропейские государства предпочли бы иной порядок отбора мигрантов. "Два года назад наш нынешний премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия готова принимать только христиан с Ближнего Востока. Ведь общество Словакии — христианское. Именно христиане могли бы легче адаптироваться в нем. Сегодня об этом больше официально не говорится. Но я бы не исключал, что мы вернемся к этой позиции. Вот что важно: из числа христиан Ближнего Востока в Европе не вышло ни одного террориста".

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границы
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Сотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границы

Польские политики (большинство населения страны — верующие) комментируют религиозную тему даже более резко. Министр внутренних дел Мариус Блащак заявил, что маленькие общины мусульман в странах ЕС выросли, благодаря миграции. "Вспомним, что нынешние многолюдные исламские общины в ЕС начались с совсем небольшого числа первых приехавших", — намекают на конфессиональный отбор в Варшаве.

Спор двух Европ решит суд

Беженцы с Ближнего Востока. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нелегальные мигранты устроили погром на итальянском пароме
В надежде избежать введения санкций (по оценкам экспертов, речь идет о затяжном процессе, который растянется на годы) восточноевропейцы пробуют оспорить принудительный характер размещения беженцев в Европейском суде в Люксембурге. Первое предварительное решение будет вынесено уже в конце июля: о своей позиции объявит генеральный прокурор. В ожидании новостей из суда Чехия готовится к выборам, что заставляет местных политиков быть жестче к мигрантам, чем в другое время.

"Это действительно так, — подтвердил в интервью Sputnik-Чехия чешский политолог Ян Миклас. — Чешская социал-демократическая партия, главная в настоящее время, но слабеющая партия, знает, что если она будет выступать за принятие беженцев, то таким образом еще сильнее усугубит свои и без того падающие позиции. С другой стороны, набирающая обороты партия ANO и ее лидер Андрей Бабиш ни за что не станут подрывать свой возможный успех на предстоящих парламентских выборах, соглашаясь с принятием беженцев. Правящие политики, будучи в курсе популярности антимигрантских настроений, таким образом перед своими избирателями выступаю как герои, защищающие "национальные интересы" перед ЕС. На самом же деле они работают прежде всего на свои интересы, и кризис с беженцами — удачный предлог, помогающий поддержать свое положение и отвлечь внимание от реальных проблем внутри страны и за ее пределами".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Колючая проволока и забор: Венгрия перекрыла лазейку в Европу для беженцев

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена