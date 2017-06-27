Вице-премьер Украины сообщил об атаке на компьютеры кабмина

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко во вторник заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине.

"Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ (кабинет министров Украины — ред.)", — написал Розенко на своей странице в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".