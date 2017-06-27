Берлин против попыток оспорить соглашение с Ираном, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Германия будет препятствовать попыткам поставить под сомнение соглашение по иранскому атому, заявил во вторник глава МИД Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Он подчеркнул, что Германия привержена соглашению и готова поддержать все стороны в его выполнении. "Мы как федеральная республика и как европейцы будем препятствовать каждой попытке поставить это соглашение под сомнение", — сказал Габриэль.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.