В Киеве из-за атаки хакеров невозможно оплатить картой проезд в метро

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Пресс-служба киевского метрополитена заявила, что из-за хакерской атаки на украинские банки невозможно оплатить проезд в метро банковскими картами.

"Оплата банковскими карточками в подземке пока невозможна. Хакерская атака", — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, размещенном в Facebook.

Ранее пресс-служба украинского Ощадбанка заявила об ограничении ряда предоставляемых клиентам услуг из-за того, что некоторые украинские банки во вторник подверглись хакерской атаке.

Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.