Украинский "24 канал" прекратил телевещание из-за атаки хакеров

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинский информационный "24 канал" прекратил вещание во вторник из-за "сокрушительной вирусной атаки", в настоящее время на канале транслируется только заставка.

На сайте "24 канала" сообщается, что пострадали ресурсы украинского медиахолдинга "Люкс".

"На медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также ряд популярных интернет-сайтов, совершено сокрушительную вирусную атаку", — говорится в сообщении.

Как отмечается, атаке подверглись редакции медиахолдинга в Киеве и Львове. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу медиаресурсов.