Бомба для силовика: украинский разведчик погиб при взрыве в Киеве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал погиб в результате взрыва в Киеве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Что произошло
По данным МВД, кроме военного, пострадал пожилой мужчина, который находился недалеко от места ЧП. Его увезли в больницу, жизни пострадавшего ничто не угрожает.
При этом в пресс-службе управления Национальной полиции Киева сообщили о еще одном пострадавшем. В ведомстве рассказали, что женщина, проходившая мимо взорванной машины, получила осколочные ранения ног.
После инцидента сотрудники полиции оцепили место преступления, перекрыв движение транспорта возле улицы Механизаторов. Местные СМИ пишут, что взрыв был такой силы, что обломки автомобиля разбросало по всей дороге.
Что известно о погибшем
Уголовное дело по факту гибели украинского разведчика возбудили сотрудники полиции, однако расследовать его, скорее всего, будет другое ведомство.
"Поскольку пострадавший — военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена", — сказал пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".УНН, именно подразделение, где работал Шаповал, занималось обеспечением безопасности экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве 23 марта.
"Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении агентства.
УНН отмечает, что Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова. При этом собеседника не стал связывать смерть офицера с убийством экс-депутата.
Жертва "внутренних разборок"
"Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. А те, кто сидят на бюджете, считают, что они и их семьи тем самым обеспечены на поколение вперед. Так что убийство Шаповала — это какие-то внутриукраинские разборки. Тут нет никаких спецслужб", — сказал Басурин в интервью порталу "Украина.ру".
"Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил. Поэтому отомстили. Вот все", — добавил он.
Обвинят Россию или Донбасс
Член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов считает, что следствие по делу о гибели Максима Шаповала пойдет по уже привычному пути.
По его словам, Киев, скорее всего, выдвинет "самую простую" версию, обвинив в случившемся Россию или Донбасс.
"Доказательств никаких не будет, но будет прокламационное утверждение: мол, на Украине идет война с Россией. И это будет использовано как якобы доказательство — абсолютно фиктивное, абсолютно формальное, но при этом работающее на объяснение всех провалов и поражений нынешней украинской власти", — сказал Куликов.
Неспокойный Киев
Изначально силовики возбудили уголовное дело по статье "теракт", однако позднее она была переквалифицирована на "злостное хулиганство".
Кроме того, на прошлой неделе был взорван автомобиль в Шевченковском районе украинской столицы. Тогда пострадал один человек, также были повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады близлежащих зданий.