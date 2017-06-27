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В мире

Бомба для силовика: украинский разведчик погиб при взрыве в Киеве

15:0327.06.2017
(обновлено: 15:09 27.06.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoАвтомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыва. 27 июня 2017Автомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыва. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал погиб в результате взрыва в Киеве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Что произошло

Следователи работают на месте взрыва автомобиля в Киеве. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Под автомобилем погибшего в Киеве сотрудника разведки нашли взрывчатку
Взрыв в Соломенском районе украинской столицы прогремел утром во вторник.

По данным МВД, кроме военного, пострадал пожилой мужчина, который находился недалеко от места ЧП. Его увезли в больницу, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

При этом в пресс-службе управления Национальной полиции Киева сообщили о еще одном пострадавшем. В ведомстве рассказали, что женщина, проходившая мимо взорванной машины, получила осколочные ранения ног.

После инцидента сотрудники полиции оцепили место преступления, перекрыв движение транспорта возле улицы Механизаторов. Местные СМИ пишут, что взрыв был такой силы, что обломки автомобиля разбросало по всей дороге.

Что известно о погибшем

Место взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева. 27 июня 2017
© Фото : Нацполиция Украины
Погибший в Киеве разведчик мог руководить охраной Вороненкова, сообщили СМИ
Украинские журналисты сразу сообщили, что в результате взрыва погиб начальник резерва главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал. Позднее эту информацию подтвердили и в военном ведомстве.

Уголовное дело по факту гибели украинского разведчика возбудили сотрудники полиции, однако расследовать его, скорее всего, будет другое ведомство.

"Поскольку пострадавший — военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена", — сказал пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Взрыв автомобиля в Киеве. Кадры с камеры наблюдения
© Ruptly
Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео
По данным агентства УНН, именно подразделение, где работал Шаповал, занималось обеспечением безопасности экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве 23 марта.

"Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении агентства.

УНН отмечает, что Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова. При этом собеседника не стал связывать смерть офицера с убийством экс-депутата.

Жертва "внутренних разборок"

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Очередное покушение в Киеве: почему опять Украина?
Гибель Шаповала уже прокомментировали в самопровозглашенной ДНР. По словам спикера Минобороны республики Эдуарда Басурина, взрыв может быть связан с "коррупционными разборками".

"Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. А те, кто сидят на бюджете, считают, что они и их семьи тем самым обеспечены на поколение вперед. Так что убийство Шаповала — это какие-то внутриукраинские разборки. Тут нет никаких спецслужб", — сказал Басурин в интервью порталу "Украина.ру".

"Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил. Поэтому отомстили. Вот все", — добавил он.

Обвинят Россию или Донбасс

Член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов считает, что следствие по делу о гибели Максима Шаповала пойдет по уже привычному пути.

Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине завели дело против России за "ведение гибридной войны"
"Следствие разбирается. Но в общей среде современной Украины это событие находится в одном ряду, например, с недавним взрывом автомобиля журналиста Павла Шеремета. Кстати, где следы, где версии? В Киеве убили российского экс-депутата Дениса Вороненкова — цинично, открыто, посреди улицы. Где следственные результаты, где виновные? Здесь все вопросы к следственным органам Украины. Но они сразу все списывают на Россию, и мы это видели во всех случаях, причем еще до того, как происходило первичное исследование места преступления", — напомнил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киев, скорее всего, выдвинет "самую простую" версию, обвинив в случившемся Россию или Донбасс.

"Доказательств никаких не будет, но будет прокламационное утверждение: мол, на Украине идет война с Россией. И это будет использовано как якобы доказательство — абсолютно фиктивное, абсолютно формальное, но при этом работающее на объяснение всех провалов и поражений нынешней украинской власти", — сказал Куликов.

Неспокойный Киев

Сотрудник полиции Украины у посольства США в Киеве. 8 июня 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Голуб о взрыве в посольстве США в Киеве: психоз общества доведен до предела
В последнее время в Киеве произошло несколько громких преступлений. Наиболее резонансным случаем стал взрыв на территории американского посольства: восьмого июня неизвестный бросил бомбу на территорию дипмиссии, никто из дипломатов не пострадал.

Изначально силовики возбудили уголовное дело по статье "теракт", однако позднее она была переквалифицирована на "злостное хулиганство".

Кроме того, на прошлой неделе был взорван автомобиль в Шевченковском районе украинской столицы. Тогда пострадал один человек, также были повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады близлежащих зданий.

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