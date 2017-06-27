Под Парижем скончался бывший глава Минобороны Сирии

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Занимавший более 30 лет пост министра обороны Сирии Мустафа Тлас скончался в возрасте 85 лет в больнице под Парижем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его младшего сына Фираза.

По словам Фираза Тласа, его отец "скончался сегодня утром и будет похоронен в Париже в ожидании возможности однажды быть захороненным в Дамаске".

Мустафа Тлас, проживавший в Париже пять лет, был госпитализирован почти две недели назад в связи с переломом шейки бедра. Вечером в понедельник он впал в кому.

Тлас считался приближенным лицом экс-президента Сирии Хафеза Асада и занимал пост министра обороны более 30 лет — с 1972 по 2004 годы.

Старший сын Мустафы Тласа — Манаф — был другом детства нынешнего сирийского президента Башара Асада. Генерал Манаф Тлас командовал 105-й элитной бригадой республиканской гвардии Сирии, однако был отстранен от обязанностей из-за разногласий с руководством. Позднее он перешел на сторону оппозиции. В 2012 году Манаф Тлас покинул САР и бежал во Францию.