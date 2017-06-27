Трамп отреагировал на "большой провал" CNN

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал телеканал CNN после удаления статьи о связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) убрать и другие "лживые материалы".

"Ого, CNN пришлось убрать большой материал про "Россию", три сотрудника вынуждены были уволиться. А что насчет других их лживых материалов? Фейковые новости!" — написал он в Twitter.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2017 г.

CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе ранее сообщил, что сенат ведет расследование предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США". Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам канала. Накануне в связи с публикацией трое сотрудников телеканала уволились. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

В конгрессе сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".