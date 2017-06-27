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В мире

Глава МИД Катара едет в Вашингтон на переговоры о последствиях блокады Дохи

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (330)
14:0927.06.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтраны мира. КатарСтраны мира. Катар
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани прибудет на этой неделе в Вашингтон, сообщили РИА Новости в посольстве Катара в Вашингтоне. Ожидается, что основной темой на переговорах в США станет урегулирование продолжающегося конфликта между Дохой и рядом арабских стран, последствия экономической блокады и ее влияние на усилия по борьбе с терроризмом.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что встреча между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Катара может состояться в столице США уже во вторник.

Посредничество США

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава МИД Катара посетит Вашингтон на этой неделе
Буквально через несколько дней после того, как аравийские монархии разорвали отношения с Катаром в начале июня, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону быть посредником в решении кризиса.

При этом в самом Вашингтоне за время продолжающейся блокады Катара (чуть менее месяца — ред.), звучали разные заявления. Если госсекретарь призывал страны Персидского залива не допустить эскалации в регионе, а Катар — прислушаться к озабоченностям соседей, выступая за "спокойный и продуманный диалог", то сам президент США подливал масла в огонь, открыто обвиняя Катар в поддержке терроризма и требуя прекратить финансовую подпитку экстремистской идеологии.

"Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", — заявлял Трамп. При этом за пару часов до его слов Тиллерсон говорил, что Вашингтон видит перспективы разрешения конфликта. Комментируя оба заявления, в которых журналисты усмотрели разночтения, в администрации США заявили, что "президент и госсекретарь думают одинаково".

Резкие высказывания Трампа в адрес своего традиционного союзника на Ближнем Востоке не помешали двум странам через неделю после сделанных заявлений заключить сделку на приобретение истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.

Требования есть, но Катар их отверг

В арабском мире у Катара уже есть посредник — эмир Кувейта в последние недели разъезжает между столицами аравийских монархий и Дохой, пытаясь найти возможное и приемлемое для всех решение конфликта. В частности, именно он передал в Доху список требований от четырех стран (Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна), выполнение которых необходимо для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка к властям Катара раскрыли ряд СМИ.

Так, четыре арабские страны требуют от Дохи разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и прекратить вещание спутникового канала "Аль-Джазира". Список был передан в минувшие выходные, на выполнение требований Дохе дается десять дней. Катар эти требования назвал нереалистичными и призвал их пересмотреть.

В Вашингтоне передачу требований от арабских стран посчитали неплохой возможностью для начала диалога. Тиллерсон заявил, что хотя некоторые из перечисленных условий выполнить будет трудно, часть из них может стать основой для разрешения конфликта.

"Продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор. Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель — остановить терроризм и бороться с экстремизмом. Каждая страна может вложить свою часть в эти усилия", — заявил Тиллерсон, пообещав, что США останутся в тесном контакте со всеми сторонами конфликта.

До обнародования списка требований, в госдепартаменте США высказывали сомнения, что действия Саудовской Аравии и ОАЭ вызваны не "опасениями по поводу предполагаемой поддержки Катаром терроризма, а давними претензиями друг к другу между членами Совета сотрудничества государств Персидского залива".

Межарабский саммит в США?

По данным телеканала Fox News, администрация США рассматривает возможность проведения в американской столице саммита лидеров арабских стран для урегулирования ситуации вокруг Катара и интенсификации борьбы с экстремизмом. Со ссылкой на источники телеканал сообщил, что сейчас в Белом доме рассматривают возможность проведения саммита лидеров Саудовской Аравии, Египта и пяти других стран, которые разорвали отношения с Катаром. Администрация "обсуждает несколько вариантов урегулирования спора между арабскими странами, в том числе широкий саммит по модели Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года, которые привели к заключению мирного соглашения между Израилем и Египтом в 1979 году".

Трамп, по данным Fox News, видит необходимость в "изменении поведения не только Катара". "Во имя стабильности на Ближнем Востоке в целом они (страны региона) должны отмежеваться от таких групп как "Братья (-мусульмане", запрещенная в России террористическая группировка). Речь идет не только о катарских элементах, которые финансируют "Братьев", но и об отмежевании от поддержки экстремизма в целом", — сообщил источник телеканала.

Конкретный формат и сроки проведения такого саммита пока не известны.

Блокада Катара мешает борьбе с ИГ*

Помимо разрыва дипломатических отношений, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ прекратили все транспортное сообщение с Катаром и отозвали не только дипломатов, но и простых граждан. Кроме того, страны Персидского залива ввели продэмбарго в отношении Катара, который имеет сухопутную границу только с одной страной — Саудовской Аравией. В связи с продолжающейся блокадой, Тиллерсон призывал Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манаму ослабить блокаду Катара, которая мешает операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Блокада также мешает военным действиям США в регионе и кампании против ИГ", — заявил госсекретарь. Кроме того, по его словам, блокада мешает деловой активности США и других стран в регионе.

Но несмотря на признание гуманитарных аспектов блокады, Тиллерсон также призвал эмира Катара как можно скорее принять дополнительные усилия для борьбы с терроризмом.

Успокоить Катар

Эксперты отмечают, что в последнее время США резко изменили свою позицию по отношению к кризису в Персидском заливе. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин напомнил, что сначала Трамп "практически поддержал критику Катара за поддержку терроризма", но через несколько дней были подписаны крупные военные контракты с Катаром, кроме того, в Катаре находится американская военная база и центральное региональное командование.

"Это обеспечит значительный рост рабочих мест в США, очевидная прибыль для США, новые трамповские приоритеты, которые он показывает военно-промышленному комплексу. А это – его основная поддержка, его электорат во время выборов. Более примирительный тон из уст Рекса Тиллерсона свидетельствует, что Штаты стараются как-то смягчить ситуацию", — считает Фитин.

По его словам, встреча Тиллерсона и главы МИД Катара будет "успокоительной для Дохи". "Организаторы блокады предъявили Катару ультиматум, но некоторые пункты неприемлемы, поскольку лишают страну реальной независимости. Поэтому Тиллерсон, я думаю, скажет, что нужно прикрутить краны на всех своих каналах поддержки экстремистов и террористов в известных регионах, а мы (США), в свою очередь, попытаемся склонить ваших противников к смягчению их требований, чтобы урегулировать ситуацию", — считает востоковед.

По его словам, в целом компромисс между Катаром и соседними странами возможен, инциденты с отзывами послов случались неоднократно, однако впоследствии подобные ситуации были урегулированы.

"В развитии кризиса и переводе его в какую-то более горячую стадию никто не заинтересован, включая всех внешних игроков – и США, и Европу, и азиатский регион, который заинтересован в поставках катарского газа", — заключил Фитин.

История конфликта

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман.

Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

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