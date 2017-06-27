В ВОЗ рассказали, сколько человек погибло от эпидемии холеры в Йемене

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эпидемия холеры в Йемене унесла жизни свыше 1400 человек, однако начала идти на спад, считают во Всемирной организации здравоохранения.

"Спустя два месяца после начала вспышки холеры 27 апреля по состоянию на сегодняшнее утро мы имеем 218 798 случаев заболевания. Было зарегистрировано 1400 смертей, связанных с подозрением на холеру", — заявил на брифинге в Женеве старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен.

По его словам, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали идеальные условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем заболевало по 41 тысячи человек. Однако снижение данных может быть также связано с тем, что мусульмане отмечали окончание священного месяца Рамадана, и реальные цифры могут увеличиться вдвое.

Представитель ВОЗ отметил, что уровень смертности от холеры при этом снижается с 1,7% в начале мая до 0,6%, и "это хороший результат".

Ранее Детский фонд ООН заявил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.