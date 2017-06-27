Размещение ПРО США в Польше и Румынии угрожает России, заявил Грушко

ВЕНА, 27 июн — РИА Новости. Размещение объектов ПРО США в Польше и Румынии угрожает безопасности России, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

По его словам, эти объекты являются "очень существенными в боевом отношении".

"Все эти развёртывания создают абсолютно новую конфигурацию сил вблизи наших рубежей, которая не только существенным образом ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе, но и представляет опасность и угрозу для Российской Федерации", — сказал журналистам российский дипломат.

В последние годы страны НАТО активно развивают элементы ПРО в Европе. В Турции уже установлен американский радар. В мае 2016 года в Румынии заработала наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore. В Германии на авиабазе Рамштайн находится командный центр планирования ударов по ракетам. А в мае прошлого года в Польше состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore, который планируется завершить в 2018 году.

В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.