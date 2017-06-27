Погибший в Киеве разведчик мог руководить охраной Вороненкова, сообщили СМИ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Непосредственный подчиненный сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала, который погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве во вторник, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает украинское агентство УНН со ссылкой на источник в Минобороны.
"Сотрудники главного управления разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении агентства.
По данным СМИ, Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова, в то же время собеседник не стал связывать гибель Шаповала именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.