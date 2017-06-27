Погибший в Киеве разведчик мог руководить охраной Вороненкова, сообщили СМИ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Непосредственный подчиненный сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала, который погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве во вторник, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает украинское агентство УНН со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб один человек. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что при взрыве погиб действующий военный, возбуждено дело по статье "теракт". Министерство обороны Украины сообщило, что погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны полковник Шаповал.

"Сотрудники главного управления разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика", — говорится в сообщении агентства.

По данным СМИ, Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова, в то же время собеседник не стал связывать гибель Шаповала именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.

Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.