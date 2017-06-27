В Италии вооруженный мачете мужчина ранил троих человек

РИМ, 27 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Вооруженный мачете итальянец во вторник напал на троих молодых людей в приморском курортном городке Марина-ди-Масса в Тоскане и нанес им небольшие ранения, сообщила местная газета Il Tirreno.

По данным журналистов, речь идет о бурном выяснении отношений между родственниками. Согласно этой информации, 40-летний мужчина ранее уже имел конфликт с молодыми людьми, который вспыхнул с новой силой во вторник утром, когда его заподозрили в умышленной порче автомобиля. В итоге злоумышленник напал на юношей и попытался нанести им несколько ударов ножом.

По свидетельствам медиков, прибывших на место ЧП, никто из молодых людей серьезно не пострадал, хотя один из них был все-таки отправлен в местную больницу на обследование.

Нападавшего задержали представители правоохранительных органов. В находившемся у него рюкзаке были обнаружены три больших ножа и один перочинный нож. В настоящее время полиция проводит обыск у него дома.