В МИД сомневаются, что встреча Путина и Трампа поможет разрядке с НАТО

ВЕНА, 27 июн — РИА Новости. В Москве сомневаются, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет разрядить обстановку между РФ и НАТО: между Москвой и альянсом накопилось много противоречий, и такие вопросы "в один присест не решаются", заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.

"Между Россией и альянсом накопилось очень много противоречий и взаимного непонимания, поэтому разгрести эти завалы, которые были созданы за эти годы, — это досрочно длинный путь. Если сейчас и будут обсуждаться вопросы на высшем уровне между нашими странами, то, скорее всего, они будут касаться острых кризисных ситуаций, например, Сирии и Северной Кореи", — сказал журналистам российский дипломат, отвечая на вопрос, помогут ли возможные переговоры между лидерами РФ и США разрядить обстановку в отношениях между Москвой и НАТО.

По его словам, "такие вещи в один присест не решаются".