Главред "Страна.ua" заявил, что полиция при обыске изъяла его паспорта

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что сотрудники полиции забрали у него во время обысков в редакции паспорта, ему также запрещено покидать Киев.
"Дело в том, что у меня все мои паспорта изъяли при налете, который осуществила так называемая полиция на нашу редакцию", — цитирует Гужву издания. При этом Гужва уточнил, что паспорта у него изъяли законно, они указаны в протоколе.
Также Гужва рассказал, что в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны и покидать Киев. "Для меня на самом деле это не есть проблема кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", — добавил главред.
Союз журналистов Украины потребовал объяснений в связи с задержанием главреда "Страна.ua". Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что задержание Гужвы демонстрирует борьбу властей Украины с инакомыслием в стране.