Главред "Страна.ua" заявил, что полиция при обыске изъяла его паспорта

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что сотрудники полиции забрали у него во время обысков в редакции паспорта, ему также запрещено покидать Киев.

Ранее редакция издания сообщила, что главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву после внесения залога освободили из киевского СИЗО.

"Дело в том, что у меня все мои паспорта изъяли при налете, который осуществила так называемая полиция на нашу редакцию", — цитирует Гужву издания. При этом Гужва уточнил, что паспорта у него изъяли законно, они указаны в протоколе.

Также Гужва рассказал, что в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны и покидать Киев. "Для меня на самом деле это не есть проблема кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", — добавил главред.

Гужва был задержан в украинской столице в июне. Генпрокуратура Украины утверждала, что он вымогал и впоследствии получил 10 тысяч долларов за неразглашение некоего компромата на одного из действующих политиков. Депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что Гужва шантажировал именно его. Сам журналист назвал дело против него спланированной провокацией и все обвинения отверг. Суд арестовал Гужву 24 июня, но через два дня он вышел на свободу, после внесения залога в размере 21 тысячи долларов.

Союз журналистов Украины потребовал объяснений в связи с задержанием главреда "Страна.ua". Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что задержание Гужвы демонстрирует борьбу властей Украины с инакомыслием в стране.