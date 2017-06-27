Министр обороны Австрии заявил о "медленной исламизации" Балкан

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил заявил, что Турция и Саудовская Аравия наращивают свое влияние в балканских странах, и в регионе идет "медленная исламизация".

"На Балканах мы видим медленную исламизацию", — заявил Доскоцил в интервью немецкой газете Welt

"ЕС теряет свой вес на Балканах. Турция и Саудовская Аравия, напротив, усиливают свое влияние", — отметил он, выразив "серьезную обеспокоенность" таким развитием событий.

По его словам, Анкара продолжает наращивать свое влияние в Косово, Албании и Сербии.

"Из-за такого развития, с моей точки зрения, было бы неприемлемо, если бы Турция в рамках НАТО в ближайшее время потенциально разместила бы еще больше войск на Балканах", — сказал он, добавив, что такой перевес не в интересах европейцев.

"Германия и другие страны, действуя на Балканах, не должны позволять, чтобы что-то мешало равновесию сил и установлению демократии в регионе", — заявил он.

У Турции сложились непростые отношения с Австрией, которая настаивает на официальной приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз из-за репрессий, последовавших после попытки военного переворота в Турции. Хотя Австрия придерживается принципа нейтралитета и не входит в альянс, эта напряженность сказывается и на деятельности НАТО. Анкара предприняла ответные меры и, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники, блокирует участие Австрии в некоторых программах НАТО. Комментируя эту ситуацию, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "блокирующий будет заблокирован".