ПАСЕ одобрила поправки, позволяющие отстранить Аграмунта

СТРАСБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ во вторник большинством голосов приняла резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности нынешнего главы ассамблеи Педро Аграмунта.
Все поправки к документу были сняты авторами в ходе обсуждения. Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта. На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.
Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.
Сам Аграмунт не присутствует на заседании летней сессии. Вместо него сессию ведут заместители председателя.
В тексте принятого документа говорится, что "резолюция вступает в силу после ее принятия". "Ее положения применяются в отношении действующих должностей председателя и заместителей председателя ПАСЕ, председателей и заместителей председателей комиссий", — отмечается в документе.
"Ходатайство об отстранения от должности ставится на голосование Ассамблеи не позднее, чем через 24 часа после утверждения заключения комиссии", — говорится в резолюции.
Второй вариант ходатайства об отстранении представляется "на обоих официальных языках, оно также может быть подписано не менее чем одной пятой составных членов (представителей и заместителей) Ассамблеи, принадлежащих не менее чем к трем политическим группам и пятнадцати национальным делегациям". Здесь беседа профильной комиссии с указанным в документе членом Ассамблеи не требуется (его ставят в известность после публикации). Документ публикуется в качестве официального в течение 24 рабочих часов и ставится на голосование ПАСЕ "не позднее, чем через 24 часа после его опубликования, если оно выпущено в ходе частичной сессии Ассамблеи".
В резолюции отмечается, что о голосовании по ходатайству "ассамблея принимает решение с использованием электронного голосования в соответствии с условиями кворума, изложенными в правиле 42.3 и большинством в две трети поданных голосов".