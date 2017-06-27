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ПАСЕ одобрила поправки, позволяющие отстранить Аграмунта

13:0827.06.2017
(обновлено: 13:26 27.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фотоПредседатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТРАСБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ во вторник большинством голосов приняла резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности нынешнего главы ассамблеи Педро Аграмунта.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Докладчица ПАСЕ выступила за процедуру отстранения руководства ассамблеи
Как передаёт корреспондент РИА Новости, "за" высказались 154 парламентария. Против — 30, воздержались 13. Всего в голосовании приняли участие 197 парламентариев.

Все поправки к документу были сняты авторами в ходе обсуждения. Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта. На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.

Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Сам Аграмунт не присутствует на заседании летней сессии. Вместо него сессию ведут заместители председателя.

В тексте принятого документа говорится, что "резолюция вступает в силу после ее принятия". "Ее положения применяются в отношении действующих должностей председателя и заместителей председателя ПАСЕ, председателей и заместителей председателей комиссий", — отмечается в документе.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
Бюро ПАСЕ не принимало заявлений по главе Ассамблеи, сообщил источник
Согласно документу, в ПАСЕ должно быть подготовлено ходатайство об отстранении от должности. Автор доклада по проблеме подотчётности парламентариев ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в своём документе предлагает два вида ходатайств. Первый должен быть внесён на обоих официальных языках и подписан не менее чем одной десятой членов (представителей и заместителей) Ассамблеи, принадлежащих не менее чем к трем политическим группам и десяти национальным делегациям. При таком виде ходатайства инициатива об отстранения от должности "публикуется в качестве официального документа в течение 24 рабочих часов, направляется указанному в ходатайстве члену и передается в Комиссию по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам, которая выносит заключение относительно его приемлемости". После этого комиссия выслушивает указанного члена. При этом "отсутствие на заседании должным образом приглашенного члена не является основанием для отсрочки решения комиссии". "Заключение комиссии должно быть одобрено не позднее чем через 24 часа после внесения, если решение по нему принимается в ходе частичной сессии Ассамблеи или иным образом на заседании, которое немедленно следует за внесением", — отмечается в тексте резолюции.

"Ходатайство об отстранения от должности ставится на голосование Ассамблеи не позднее, чем через 24 часа после утверждения заключения комиссии", — говорится в резолюции.

Второй вариант ходатайства об отстранении представляется "на обоих официальных языках, оно также может быть подписано не менее чем одной пятой составных членов (представителей и заместителей) Ассамблеи, принадлежащих не менее чем к трем политическим группам и пятнадцати национальным делегациям". Здесь беседа профильной комиссии с указанным в документе членом Ассамблеи не требуется (его ставят в известность после публикации). Документ публикуется в качестве официального в течение 24 рабочих часов и ставится на голосование ПАСЕ "не позднее, чем через 24 часа после его опубликования, если оно выпущено в ходе частичной сессии Ассамблеи".

В резолюции отмечается, что о голосовании по ходатайству "ассамблея принимает решение с использованием электронного голосования в соответствии с условиями кворума, изложенными в правиле 42.3 и большинством в две трети поданных голосов".

 

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