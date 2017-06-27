МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Нидерландов подтвердил решение нижестоящего суда о частичной ответственности государства за гибель мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году, сообщает агентство Рейтер.

В 2014 году Верховный суд Нидерландов постановил, что государство виновно в гибели около 300 мусульман в Сребренице. Согласно решению суда, голландские миротворцы в составе ООН не смогли защитить беженцев, которые просили убежища в их лагере, когда Сребреница перешла под контроль армии боснийских сербов. В постановлении также говорится, что миротворцы могли спасти более 300 человек из почти восьми тысяч мужчин и мальчиков-мусульман, позднее убитых сербами.

Ранее сообщалось, что миротворцы передали сербским силам трёх сербских мусульман. В 2011 году Верховный суд Нидерландов признал ответственность страны за их гибель. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.

Власти Нидерландов неоднократно подчеркивали, что батальон миротворцев ничего не мог предпринять, так как командование силами ООН бросило его на произвол судьбы, не предоставив поддержки с воздуха. Согласно материалам дела, миротворцы приказали трём мусульманам покинуть "безопасную зону", которую впоследствии заняли сербские вооруженные формирования.

По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Тогда же 30 тысяч женщин и детей были депортированы. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.