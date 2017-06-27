МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Нидерландов подтвердил решение нижестоящего суда о частичной ответственности государства за гибель мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году, сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что миротворцы передали сербским силам трёх сербских мусульман. В 2011 году Верховный суд Нидерландов признал ответственность страны за их гибель. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.
По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Тогда же 30 тысяч женщин и детей были депортированы. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.