Кремль не согласен со словами Макрона о российской угрозе, заявил Песков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона про угрозу со стороны России, РФ продолжит терпеливо разъяснять свою позицию относительно внутриукраинского конфликта, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать, как повлияют на перспективы нормандского формата высказывания французского президента, который во время встречи с главой Украины Петром Порошенко назвал Россию агрессором.

"Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента. И безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету… Эта подчеркивает значение нормандского формата, который является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта", — сказал Песков.

На просьбу прокомментировать заявления Макрона о длительной тысячелетней истории, связывающей Париж и Киев, Песков отметил, что "Киевская Русь, она в истории была, вряд ли это кто-то может оспаривать, и здесь нечего добавлять".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.