Фонд Сальвадора Дали обжалует решение об эксгумации останков художника

МАДРИД, 27 июн – РИА Новости. Фонд "Гала-Сальвадор Дали" обжалует судебное решение об эксгумации останков художника для установления отцовства.
"Фонд Дали готовит иск, чтобы не допустить подобной эксгумации. Иск будет подан в ближайшие дни", — говорится в сообщении фонда.
Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме друзей Дали. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца
Фонд "Гала-Сальвадор Дали" был основан в 1983 году самим Дали и в настоящее время среди прочей деятельности занимается управлением театра-музея Дали.