Саакашвили нельзя экстрадировать в Грузию, заявил замгенпрокурора Украины

ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Экстрадиция в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, которому на родине предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, невозможна, так как он является гражданином Украины, заявил во вторник в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Насколько вам известно, Михаил Саакашвили владеет украинским гражданством и, согласно нашей конституции, его экстрадиция невозможна. Однако мы ведем активный контакт с нашими грузинскими коллегами, нас связывает интенсивное сотрудничество",- заявил Енин в эфире телекомпании "Рустави 2", отвечая на вопрос о возможности экстрадиции Саакашвили в Грузию.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией.