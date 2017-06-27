В Раде рассказали, когда могут рассмотреть вопрос визового режима с Россией

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Парламент Украины может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ до конца текущей сессии в июле, если будет политический консенсус по этому вопросу, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Есть вероятность того, что вопрос обращения к кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", — сказал Парубий на пресс-конференции во вторник.

По его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.