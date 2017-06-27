ООН отправила в ДНР 20 грузовиков с медицинскими наборами

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Двадцать грузовиков от ООН отправлены на неподконтрольную украинским силовикам территорию Донецкой области, куда они повезли 241 тонну товаров медицинского назначения, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую (украинскими силовиками — ред.) территорию проследовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили товары медицинского назначения общим весом более 241 тонны. Груз жителям Донецкой области был направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев", — говорится в сообщении погранслужбы.

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