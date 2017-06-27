Прокуратура Киева завершила расследование дела об убийстве Бузины

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Киева завершила досудебное расследование дела об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года, сообщил во вторник адвокат подозреваемых по делу Сергей Войченко.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

"Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука ", — написал Войченко в своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов, полученных стороной защиты, не расследовано заявление об избиении Медведько во время задержания, а также заявления об избиении Медведько и Полищука во время попытки съема их биологических образцов.

Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались, что оно будет раскрыто при действующий властях. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. Он призвал генпрокуратуру установить виновных и наказать тех, кто затягивает расследование. По его словам, адвокаты изучают возможность обращения в ЕСПЧ для защиты прав и законных интересов потерпевшей стороны.