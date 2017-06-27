КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву освободили из СИЗО после внесения залога, сообщила редакция издания.

"Главный редактор "Страны" Игорь Гужва вышел из СИЗО и ответил на вопросы журналистов", — говорится в сообщении.

Гужва заявил, что, по его информации, власти готовят еще два уголовных дела. Одно — против него, второе — против редакции "Страна.ua".

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Сам главред считает дело спланированной провокацией. В субботу суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за него внесли залог.