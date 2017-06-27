При взрыве автомобиля в Киеве погиб сотрудник украинской разведки

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Министерство обороны Украины подтвердило, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб один человек. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что при взрыве погиб действующий военный, возбуждено дело по статье "теракт". Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Минобороны, в результате взрыва погиб начальник резерва главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", — говорится в сообщении на сайте ведомства.