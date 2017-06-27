В ЛНР открыли памятник погибшим детям Донбасса

ЛУГАНСК, 27 июня — РИА Новости. Памятник погибшим детям Донбасса открыли в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в ЛНР заявили о 33 детях, погибших на территории республики за время конфликта в Донбассе; 47 детей получили ранения.

"Я понимаю родителей, которые потеряли своих детей, но мы не только сопереживаем и сочувствуем им. Мы говорим, что это наша общая потеря. Я много раз говорил и буду говорить, что дети – это единственная ценность, которая есть и будет в республике. Эта потеря – это наша потеря", — сказал на открытии памятного знака глава ЛНР Игорь Плотницкий.

© РИА Новости Открытие памятника погибшим детям Донбасса в Луганске © РИА Новости Открытие памятника погибшим детям Донбасса в Луганске

Открывали знак члены детско-юношеской организации "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине". По данным активистов организации, самому младшему из погибших детей было 24 дня.

На открытии памятника были высказаны слова благодарности авторам художнику и скульптору Виктору Горбулину и архитектору Вячеславу Женеску. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, запустив в небо тридцать три белых воздушных шара и возложив цветы к монументу.

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