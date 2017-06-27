Пекин призвал США не делать безответственных заявлений о работорговле в КНР

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя сообщения о том, что США намерены внести Китай в список стран, в которых складывается наихудшая ситуация в сфере торговли людьми, призвал Вашингтон не делать безответственных заявлений.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что госдепартамент США представит традиционный ежегодный доклад по работорговле в мире. По информации агентства, в дипломатическом ведомстве США решили включить Китай в самую низкую, третью группу стран, действия правительств которых не отвечают требованиям американского закона о защите жертв торговли людьми.

"Это отнюдь не новый вопрос. Всем прекрасно знают, какова позиция правительства Китая относительно этого вопроса. Решимость правительства Китая относительно борьбы с торговлей людьми непоколебима, и наши успехи в этом очевидны для всех. Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы США делали безответственные заявления относительно усилий других стран в этой сфере, основываясь на своем внутреннем законодательстве", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он подчеркнул, что Китай всегда исходил из того, что торговля людьми – проблема, с которой сталкиваются все страны мира. Лу Кан выразил готовность КНР совместно с другими странами на основе принципа взаимоуважения бороться с проблемой торговли людьми.