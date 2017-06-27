В Чехии впервые обнаружили африканскую чуму свиней

ПРАГА, 27 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Африканская чума свиней обнаружена в Чехии, сообщил во вторник пражский портал Novinky со ссылкой на Государственное ветеринарное управление, в течение ближайших часов по этому поводу ожидается пресс-конференция главы минсельхоза Мариана Юречки.
Вакцины против африканской чумы не существует. Необходимые меры борьбы с нею предусматривают немедленную изоляцию очага заражения, внутри которого все заболевшие свиньи подлежат уничтожению. Вокруг очагов заражения должны быть созданы достаточно просторные зоны безопасности.