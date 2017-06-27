Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов "Роскосмоса"

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд Парижа во вторник окончательно подтвердил снятие ареста со счетов "Роскосмоса" во Франции, наложенного по иску акционеров ЮКОСа, свидетельствует решение суда, поступившее в распоряжение РИА Новости.

"Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста, истребованного Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace "Роскосмосу" (около 300 миллионов евро) в рамках программы по запуску ракет-носителей "Союз" из космического центра в Гвиане", — говорится в решении суда.

В решении отмечается, что "апелляционный суд постановил, что "Роскосомос" являлся отдельным юридическим лицом в РФ и не мог быть привлечен по долгам Российской Федерации".

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что во Франции по делу ЮКОСа арестованы активы госкорпорации "Роскосмос" и ФГУП "Космическая связь" на общую сумму 700 миллионов долларов. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснил, что речь шла не о замороженных активах "Роскосмоса", а о "тех деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и так далее". По словам вице- премьера, "это фактически пока задержанные чужие нам долги".