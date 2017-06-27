Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с Колем

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем 1 июля в Страсбурге, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Коль был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в траурной церемонии прощания с бывшим Федеральным канцлером ФРГ Германия 1 июля в Страсбурге", — говорится в сообщении пресс-службы.