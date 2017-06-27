В ДНР заявили, что насосную станцию Южно-Донбасского водопровода обстреляли

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Территория насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода попала под обстрел со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"На территории насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в результате попадания мины внутрь здания повреждено остекление, шиферная кровля, в здании гаража повреждено семь стеклоблоков. Станция работает в штатном режиме", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.
В ведомстве уточнили, что обстрел был в понедельник днем.
Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>