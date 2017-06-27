В ДНР заявили, что насосную станцию Южно-Донбасского водопровода обстреляли

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (218)

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Территория насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода попала под обстрел со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"На территории насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в результате попадания мины внутрь здания повреждено остекление, шиферная кровля, в здании гаража повреждено семь стеклоблоков. Станция работает в штатном режиме", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

В ведомстве уточнили, что обстрел был в понедельник днем.

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек.

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