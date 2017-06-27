БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Решения Евросоюза о расселении беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, по территории ЕС, не будут выполнены к осени, постановление о дальнейших шагах предстоит принимать Еврокомиссии, заявил замглавы МИД будущего председателя ЕС, Эстонии, Матти Маасикас.

Эстония будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2017 года. Ранее ЕК заявляла, что считает реальным расселить к сентябрю всех подпадающих под программу расселения беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Что касается перемещения (беженцев), во-первых, (Евро)комиссии предстоит оценить и обдумать, предложить путь вперед, когда сроки истекут. Некоторые страны-члены должным образом выполняют свои обязательства в выполнении этих решений, Эстония приняла 40% от нашей квоты, но ясно, что цифры, решения не будут полностью выполнены", — сказал замминистра, представляя приоритеты эстонского председательства в Брюсселе.

Он заявил, что не знает, как нужно решать этот вопрос.

"Я знаю, что цели этих решений еще не достигнуты. Греция и Италия по-прежнему нуждаются в помощи, нам нужно коллективно найти способ решения этого. Это будет один из горячих вопросов осенью", — заявил Маасикас.

В 2015 году Совет ЕС по внутренним делам большинством голосов принял предложение ЕК о том, чтобы находившиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. В середине июня ЕК сообщила, что страны-члены Евросоюза приняли у себя в общей сложности 20869 беженцев, в том числе 13973 из Греции и 6896 из Италии. При этом на тот момент в Греции переселения ожидали еще 11 тысяч беженцев, подпадающих под программу расселения по ЕС, а в Италии – две тысячи.