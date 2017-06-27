В ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 10 раз за минувшие сутки нарушили "хлебное перемирие" в Донбассе, введенное 24 июня, заявили во вторник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.