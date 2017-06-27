Редакция "Страна.ua" ожидает, что главреда Гужву освободят во вторник

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, за которого внесен залог, должен выйти из-под стражи во вторник, однако не исключены провокации, сообщили в редакции издания.

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, Генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за Гужву внесли залог, после этого он должен выйти из СИЗО.

"Сотрудник судебной администрации сам на метро поехал за справкой в Лукьяновское СИЗО, и если не произойдет сюрприза от ГПУ (Генпрокуратуры Украины — ред.) то в ближайшее время Игорь Гужва выйдет из СИЗО. Однако мы ожидаем любой провокации, поэтому подтягиваем туда поддержку", — говорится в сообщении на сайте издания.