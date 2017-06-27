Провокации подводят Корейский полуостров к критической черте, заявили в МИД

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. РФ убеждена, что военные провокации, бряцание оружием, усугубляют обстановку на Корейском полуострове, подводя ее к критической черте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Убеждены, что военные провокации, бряцание оружием, воинственные заявления, откуда бы они ни исходили, лишь усугубляют обстановку, подводя ее к критической черте, за которой – скатывание к крупномасштабному вооруженному конфликту, да еще с вероятностью применения ядерного оружия", — заявил Моргулов.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.