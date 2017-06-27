При взрыве автомобиля в Киеве погиб действующий военный

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Действующий военный погиб при взрыве автомобиля в Киеве, возбуждено дело по статье "теракт", сообщил во вторник пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб водитель.

Как заявил Шевченко, поскольку погибший "является действующим военнослужащим", прокуратура определит ведомство, которое будет заниматься расследованием дела, "которое зарегистрировано по статье 258 "теракт" следственным отделом ГУ Нацполиции в Киеве".

В Киеве прогремел мощный взрыв. Взорван автомобиль. Момент взрыва с камеры видеонаблюдения.#Киев pic.twitter.com/cQvgorRIPY — Донецкая Республика (@dnrpress) 27 июня 2017 г.

Поскольку пострадавший — военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена", — сказал Шевченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, также в результате взрыва пострадал пожилой мужчина, которого забрала "скорая", его жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба управления Национальной полиции Киева в то же время сообщила, что в результате взрыва автомобиля пострадала женщина, ее доставили в больницу. "По предварительным данным медиков, у нее осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает", — добавили в полиции.