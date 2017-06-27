Проблемы КНДР можно решить лишь через диалог с США, считают в МИД

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Проблемы Корейского полуострова должны решаться путём диалога, прежде всего США и КНДР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Принципиальная позиция России по вопросам корейского урегулирования остается неизменной и последовательной. Мы выступаем за комплексное решение всех проблем Корейского полуострова исключительно мирным путем, через диалог без предварительных условий всех вовлеченных сторон и прежде всего главных антагонистов – США и КНДР", — заявил замминистра.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после военного конфликта 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире в США были отвергнуты.

В последнее время военная напряженность двух стран еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР, которые она проводит под предлогом защиты от американской угрозы, несмотря на санкции со стороны СБ ООН. США недавно направили в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон" для устрашения КНДР, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган".